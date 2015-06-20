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لتفادى زيادة الوزن فى رمضان ابدأ بالتمر والمياه وقسم وجباتك بين الإفطار والسحور

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لتفادى زيادة الوزن فى رمضان ابدأ بالتمر والمياه وقسم وجباتك بين الإفطار والسحور لتفادى زيادة الوزن فى رمضان ابدأ بالتمر والمياه وقسم وجباتك بين الإفطار والسحور
كثير من الأشخاص يتناولون كميات كبيرة من الطعام عند تناول وجبة الإفطار فى رمضان وبعد صيام يوم طويل مما يؤدى ذلك إلى زيادة وزنهم عقب انتهاء شهر الصيام نتيجة الإفراط فى تناول الطعام.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة السمنة، إن كثيرا من الأشخاص يفرطون فى تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وقت الإفطار والمرتبط تناولها بشهر رمضان مما ينتج عنه زيادة الوزن.

وتستكمل د. مها قائلة "يجب أن يعرف كل شخص السعرات الحرارية المناسبة لوزنه وعمرة وأنواعها، مؤكدة أن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى زيادة الوزن واستغلال شهر رمضان لإنقاص وزنهم وأهمها":

1)التمهل أثناء تناول وجبة الإفطار بحيث يبدأ اإ فطار بتناول كوب ماء 1/3 تمر ثم أداء الصلاة والعودة لتناول الإفطار، نظرا لأن تناول الطعام مرة واحدة يؤدى إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وإرهاق المعدة.
>2)تقسيم الوجبات الطعام ما بين الإفطار والسحور بحيث يتم تناول كميات صغيرة من الطعام فى وجبة الإفطار ثم عقب صلاة التراويح يفضل تناول ثمرة فاكهة وتجنب الإفراط فى تناول الحلويات الشرقية المرتبطة بشهر رمضان أثناء وجبة السحور.

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مصر 365