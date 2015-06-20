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علماء بريطانيون يطورون نوعا جديدا من الشوربة يكافح الجوع

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علماء بريطانيون يطورون نوعا جديدا من الشوربة يكافح الجوع علماء بريطانيون يطورون نوعا جديدا من الشوربة يكافح الجوع
تمكن فريق من العلماء بجامعة ليفربول الإنجليزية من تطوير نوع جديد من الحساء يساهم فى التخلص من السمنة وفرط الوزن، حيث يحتوى على نوع من النشا يعرف باسم النشا المقاوم "resistant starch"، يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يتحلل داخل المعدة، وهو ما يجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات طويلة، وبالتالى تنخفض معدلات إقباله على تناول الطعام.

وأكد القائمون على الأبحاث أن هذا النوع من الحساء يعتبر مثالياً للغاية فى محاربة نوبات الجوع، وكشفت التجارب الأولية التى أجريت على الإنسان أنه يجب تناول هذا الحساء بشكل يومى منتظم، حيث ثبت أنه يساهم فى الحد من تناول كميات الطعام التى يتناولها الإنسان، لافتين من الآثار الجانبية التى قد يتسبب فيها هذا الحساء:سوء الهضم والانتفاخ.

وأضافت الدراسة أن الأشخاص فى المستقبل قد يفحصون أغلفة الأغذية من الخارج للتعرف على فاعليتها فى إحداث الشعور بالشبع، كما هو الحال مع قراءة السعرات الحرارية للأكلات المختلفة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر يونيو الجارى.

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