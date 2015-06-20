اعتقال امرأة كولومبية حاولت تهريب الكوكايين في ثدييها المزروعين

اعتقلت الشرطة الكولومبية امرأة من هندوراس كانت تحاول تهريب 1.5 كيلوغراما من الكوكايين السائل في ثدييها المزروعين حديثا، في مطار العاصمة بوغوتا يوم الجمعة 19 يونيو.

ووفقا لشرطة المطار فإن إن باولا سابيلون البالغة من العمر 22 عاما كانت تحاول السفر إلى أسبانيا وإن عملية الكشف بالأشعة السينية أظهرت عملية جراحية حديثة في ثدييها، واعترفت الفتاة بزرع مادة غير معروفة كانت تنوي نقلها إلى برشلونة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجراحة أجريت لها في عيادة سرية في مدينة بيريرا في غرب كولومبيا، وتمت إزالة الثديين المزروعين في مستشفى ببوغوتا حيث تخضع سابيلون للعلاج تجنبا لإصابتها بأي عدوى.

يذكر أن كولومبيا تنتج سنويا نحو 300 طن من الكوكايين.