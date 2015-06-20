إيران: الاتهامات الأمريكية بشأن «الإرهاب» لا قيمة لها

أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية افخم، اليوم السبت، رفض إيران الاتهامات الأمريكية لدولتها بأنها ظلت في 2014 دولة تدعم الارهاب الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الآيرانية الرسمية.

وقالت افخم:” إن إيران كانت طوال ثلاثة عقود أكبر ضحية للإرهاب وتعتبر أن التعاون الدولي لمكافحة الأرهاب أولوية، معتبرًة أن الاتهامات الأمريكية لا قيمة لها”.

وأكدت الخارجية الأمريكية الجمعة في تقريرها السنوي الدولي حول الارهاب أن “إيران استمرت في دعم مجموعات إرهابية في أنحاء العالم”. ووجهت هذه الاتهامات رغم عملية التفاوض التاريخية المستمرة بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني. وتندد الولايات المتحدة خصوصا بدور الحرس الثوري الإيراني ودعم طهران للنظام السوري.

كذلك، نددت الخارجية الأمريكية في تقريرها بدعم إيران لحزب الله الشيعي اللبناني ولمجموعات شيعية عراقية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي الفلسطينيتين.