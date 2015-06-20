خالد أبو بكر يحذر: عدم توكيل الدولة لمحام ألمانى يفشل تسليم أحمد منصور

حذرالمحامى الدولى خالد أبوبكر، من أنه فى حال عدم التحرك السريع والفورى من قبل الدولة وتوكيل محام ألمانى فوراً ستفشل عملية تسليم الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، الذى تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية بمطار برلين على خلفية إخطار الإنتربول المصرى للسلطات الألمانية تسليمه للبلاد كونه متهما فى ثلاث قضايا، مؤكداً أنه فى حال عدم تحرك المحامى الموكل من قبل الدولة خلال ساعة سيتم إطلاق سراح "منصور".

وحذر "أبو بكر" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" من أن بعض الجهات المصرية ليست لديها الخبرة الكافية للتعامل مع القضاء الأوروبى، ويستخدمون الفلسفة المحلية فى إجراءاتهم، وهو الأمر الذى لا يتماشى مع المحاكم الأوروبية، مشدداً على ضرورة توكيل محام ألمانى، اليوم، وليس غدا وتقديم كافة المستندات كى يتمكن من أداء عمله، وذلك عبر السفارة المصرية فى برلين، التى يمكنها اختيار محام موكل عن الدولة لمتابعة القضية وتسليم "منصور" لمصر.

وحمل المحامى الدولى، مؤسسات الدولة المسئولية كاملة حال فشل مصر فى استرجاع "منصور"، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثر سلبى وسيئ على سمعة مصر القضائية، وعلي الملفات التى ستطلبها من الدول الأوروبية فيما بعد لتسليم المطلوبين على قائمة الإنتربول المصرى بالخارج.

وتابع المحامى الدولى، قائلاً: "فى حال تدخل تركيا أو قطر لمنح الجنسية للإعلامى أحمد منصور فإن ذلك لن يعيق عملية التسليم- كما يعتقد البعض".

والجدير بالذكر أن السلطات الألمانية أوقفت أحمد منصور، الإعلامى بقناة "الجزيرة" القطرية، فى مطار برلين، بناءً على مذكرة توقف للإنتربول المصرى.

>

- ضربة قوية من الإنتربول المصرى للإخوان الهاربين.. توقيف أحمد منصور فى مطار برلين.. الإعلامى يهاجم الحكومة المصرية ويصفها بـ"الديكتاتورية".. وقطر تعرض جنسيتها لإنقاذه من الاعتقال.. وتريكا تتدخل

>