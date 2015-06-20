الإسلامبولى:منح أحمد منصور الجنسية القطرية أو التركية لا يمنع تسليمه لمصر

أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أن من حق السلطات الألمانية تسليم الإعلامى أحمد منصور إلى الدولة المصرية رغم تدخلات قطر وتركيا بمنح الإعلامى الجنسية القطرية .

وأوضح الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن منح الإعلامى أحمد منصور الجنسية القطرية بعد قرار التوقيف ليس قيمة من الناحية القانونية، ولن يحول دون تسليمه، مشيرًا إلى أنه لو كان منصور قد حصل على الجنسية قبل التوقيف فهذا يحول تسليمه لمصر .

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