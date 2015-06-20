أحمد منصور يدشن على فيس بوك حملة توقيعات تطالب "ميركل" بإطلاق سراحه

نشر الإعلامى أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة والمحسوب على جماعة الإخوان والمحتجز حالياً من قبل السلطات الألمانية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حملة للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقام عدد من مناصرى جماعة الإخوان على الإنترنت بتدشين حملة لجمع توقيعات لمطالبة الحكومة الألمانية والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالإفراج عن أحمد منصور، بعد اعتقال الإنتربول له مساء اليوم السبت.

كانت قناة الجزيرة قد نشرت عبر موقعها على اليوتيوب فيديو للإعلامى أحمد منصور المحسوب على جماعة الإخوان يروى فيه لحظة توقيفه من السلطات الألمانية بناء على مذكرة دولية للإنتربول الدولى، حيث هاجم قرار توقيفه ووصف النظام المصرى بالديكتاتورية.

- أحمد منصور على "فيس بوك" بعد اعتقاله: الإنتربول أداة فى يد النظام المصرى