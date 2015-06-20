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طيران التحالف العربى يقصف منزل "محسن الأحمر" الواقع تحت سيطرة الحوثيين

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طيران التحالف العربى يقصف منزل "محسن الأحمر" الواقع تحت سيطرة الحوثيين طيران التحالف العربى يقصف منزل "محسن الأحمر" الواقع تحت سيطرة الحوثيين
شن طيران التحالف العربى بقيادة اليوم السبت، غارات جوية استهدفت منزل اللواء على محسن الأحمر الذى يسيطر عليه المسلحون التابعون لجماعة أنصار الله الحوثية فى مدينة الحديدة غربى اليمن.

وقالت مصادر صحفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدة غارات جوية استهدفت منزل اللواء على محسن الأحمر فى الحديدة قائد المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع سابقاً)، والذى سيطر عليه المسلحون الحوثيون واستخدموه مقراً لهم.

وأشارت المصادر إلى أن دوى انفجارات عنيفة سمع فى المنطقة، دون التأكد من سقوط ضحايا أم لا، ويتمركز الحوثيون فى منزل الأحمر منذ سيطرتهم على المدينة فى أبريل الماضي.

وتشن طائرات التحالف غاراتها الجوية على المواقع التى تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى مختلف المحافظات اليمنية منذ أكثر من شهرين.
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مصر 365

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