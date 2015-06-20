بالصور.. أهالي الدقهلية يطالبون “محلب” بزيارة مستشفى بني عبيد المركزي المهددة بالانهيار

طالب أهالي مركز ومدينة بني عبيد، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعمل زيارة إلى مستشفى بني عبيد المركزي، وفتح تحقيق عاجل وسريع مع من تسببوا في إهدار المال العام بمستشفى “بني عبيد” المركزي مشددين على أن صحة الإنسان والاهتمام بها لابد أن تكون في المقام الأول، موضحين أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والطلبات وطرقوا جميع أبواب المسئولين للمطالبة بتحسين أوضاع المستشفى ولكن دون جدوى.

وقال محمد عبد الغني شادي المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة، أن مستشفى بني عبيد المركزي والذي تم بناؤه في عام 2000 بقيمة 120 مليون جنيه، ومنذ 3 أعوام، اتضح أن المبنى آيل للسقوط، ومنذ ذلك التوقيت والمستشفى يغرق في الإهمال، حتى أصبح عنصر جذب للقمامة وطاردًا للمرضى بالإضافة إلى أن هناك عجز فى الأدوية والأجهزة والمسئولين غائبين تماما عن ممارسة دورهم في رفع كفاءة المستشفى، وورفع المعاناة عن المرضى.

وأضاف عبد الغنى شادى من عيوب المبنى : مواسير المياه سيئه جدا ً وهناك رشح بكل مكان فى المبنى بالإضافة إلى عدم وجود منظومة الحريق والإنذار وأيضا ً عدم تشغيل محطة لمعالجة المياه الرئيسيه بالمستشفى والتي تغذي وحدة الغسيل الكلوي والمطبخ، بالإضافة إلى عدم تشغيل محطة الغازات رغم مطالبة التخطيط مرات عديدة و عدم تشغيل أجهزة بوتاجازات المطبخ رغم المطالبه مرات عديده بتشغيلها وأيضا ً عدم وجود قسم حضانات لتشغيل الحضانات والأجهزة المساعده المورده للمستشفى وعدم وجود مكان لتشغيل أجهزة العنايه المركزة وأيضا ً وجود مياه جوفيه بغرفة المصعد رقم 4 مما تؤدى إلى حرائق وعطل المصاعد.

وتابع المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة هناك مؤامرة لتسليم باقي الأدوار حيث أن المستشفى 6 أدوار دور أرضى و5 علوى بتكلفة إجمالية 363 مليون جنيه تم تسليم الدور الأرضى والأول علوي وباقى 4 أدوار يريدون الآن ويعملون على تسوية الملف لتسليم باقي الأدوار، وللعلم أن تقرير أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة يفيد أن المستشفى بها عيوب ومخالفات إنشائية كثيرة وغير مطابق للمواصفات، وأن شبكة الصرف بمبنى المستشفى ستؤدي إلى تصدع المينى وإنهياره فى حالة تشغيله على الوضع الحالي بدون إزالة المخالفات وتغيير شبكة الصرف كاملة وأن هؤلاء يريدون تسليم المبنى وهو به عيوب فنية في الصرف والمياة وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة الغاز وشبكة الحريق وأيضا ً الحضانات ومحطة الفلترة و أعطال بالجملة فى جميع الأجهزة بالمستشفى أى شبكة المرافق بالكامل بها عيوب.

وقال عبد الغني شادي: أن جهاز الأشعة اليى يتواجد فى الدور الأرضي تسرب عليه المياة مما أدى إلى توقف الجهاز، لأنه بعد إنتهاء كل يوم عمل بالمستشفى يتم غسيل غرفة العمليات للتعقيم ونظرا ً لأن سقف الغرفة غير مطابق للمواصفات و لا يوجد بها ميول فهذا أدى إلى أن المياة تجمعت فى مكان قبل وصولها إلى بلاعة الصرف بقسم العمليات فنشعت المياة وتسربت من خلال السقف على الدور الأرضى مما أدى إلى تعطل الجهاز وتوقفه عن العمل وللعلم أيضا ً أن المياة نشعت على جميع المعامل والعيادات بالمستشفى ومعنى تسرب المياة يؤكد لنا أن المبنى به تصدع وغير مطابق للمواصفات ويؤكد أيضا ً ما ذكرناه فى تقاريرنا السابقة من قبل.