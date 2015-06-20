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«ترامب» الأكثر بحثًا على «جوجل» منذ إعلان ترشحه لرئاسة أمريكا

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«ترامب» الأكثر بحثًا على «جوجل» منذ إعلان ترشحه لرئاسة أمريكا «ترامب» الأكثر بحثًا على «جوجل» منذ إعلان ترشحه لرئاسة أمريكا

دونالد

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية اليوم، أن الميلياردير دونالد ترامب اصبح الأكثر بحثا على محرك «جوجل» منذ إعلانه الترشح لإنتخابات الرئاسة الامريكية عن الحزب الجمهوري لعام 2016 الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحيفة ان الموقع الالكتروني أعلن أن المرشح الجمهوري المثير للجدل هو الأكثر بين المرشحين بحثًا على محرك البحث في نحو 47 ولاية امريكية من بين الولايات الخمسين. وأضافت أن حجم البحث عبر استخدام عبارة “انتخابات 2016″ بلغ ذروته بين الساعة الحادية عشر صباحًا والثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عندما اعلن صاحب أمبراطورية العقارات «ترامب» سعيه إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.

وقال الموقع ان عمليات البحث ركزت على تساؤلات خاصة بعمر ترامب (69 عاما) وحجم ثروته التي  تقدر بنحو 9 مليارات دولار وفقا لما اعلنه ترامب نفسه، ومن هو ترامب وهل ينتمي للحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد أطلق حملته لانتخابات الرئاسة الامريكية بتصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها المكسيك وقال إنها ليست صديقة للولايات المتحدة ووصف المهاجرين المكسيكيين بأنهم تجار مخدرات ومجرمون ومغتصبون.

كما استخدم عبارات اثارت الجدل مثل “لن يكون هناك أقسى من دونالد ترامب على تنظيم داعش” وقال :” سأستعيد جميع وظائفنا من الصين والمكسيك واليابان ومن أماكن أخرى سأستعيد الوظائف والأموال.

أ ش أ

 

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