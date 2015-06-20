ضبط 10 قطع سلاح نارى دون ترخيص بحوزة متهمين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين فى حملة أمنية لضبط السلاح غير المرخص؛ حيث تم ضبط 10 قطع سلاح عبارة عن 4 بنادق خرطوش و6 فرد محلى بالإضافة إلى 16 طلقة نارية.

كنا تمكنت مباحث المخدرات من ضبط 4 قضايا مخدرات بينهم قضية اتجار و3 تعاطى، كما تمكنت الحملة من ضبط 1466 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى 37 دراجة بخارية بدون ترخيص.

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