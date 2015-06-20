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تحريات المباحث:حريق 3 منازل بإسنا بالأقصر وراءه سيدة ورجلان بسبب الخلافات

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تحريات المباحث:حريق 3 منازل بإسنا بالأقصر وراءه سيدة ورجلان بسبب الخلافات تحريات المباحث:حريق 3 منازل بإسنا بالأقصر وراءه سيدة ورجلان بسبب الخلافات
كشف تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم السبت، غموض حريق نشب في 3 منازل بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم خلال الحادث إصابة طفلتين لم يتعد عمرهما الـ20 يوماً، وشاب ثالث بالحريق، حيث تبين أن سيدة ورجلين أشعلوا النيران فى أحد المنازل، وتصاعدت ألسنة اللهب فى منزلين مجاورين، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، دون متوفين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى منزلين بقرية الدير بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فأمر علي الفور بالدفع بسيارتي إطفاء وأخرى إسعاف لموقع الحريق للسيطرة على الأوضاع.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران فور وصولها، وتبين إصابة كل من "أحمد محمد مصطفى" 21 سنة بحريق فى ساقه اليمنى، و"آية يوسف أحمد" 19 يوماً، و"شدوى نور الدين" 4 أيام، بإختناق نتيجة النيران وألسنة اللهب التى تصاعدت فى المنازل جراء الحريق، كما تسبب الحريق فى تلفيات بـ3 منازل، شملت تفحم عجل بقرى، ومطبخ بالكامل، و2 سرير أطفال، وتكييف، ومحتويات صالة أحد المنازل، وغسالة فول أوتوماتيك.

وبإجراء التحريات بمعرفة رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، تبين أن الحريق نشب بفعل فاعل، حيث اشتكى أصحاب المنزل الذى نشبت فيه النيران وهم كل من "أبو العزائم.ع.ع" 55 سنة، و"طه.ص.م" و"أحمد.ص.أ"، 2 متهمين بإشعال النيران فى المنزل الأول وهم كل من "السيد.م.إ" 45 سنة، و"إيمان.س.إ" 19 سنة، و"على.م.م" 57 سنة مقيمون بقرية الدير، وألقت القوات القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7320 جنح إسنا 2015، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/20/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1/2233262#.VYW5gfmqqko
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