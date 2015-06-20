إصابة شقيقين جراء انفجار تنك بنزين بـ"الداخلة" فى الوادى الجديد

أصيب شقيقان فى انفجار تنك بنزين بإحدى قرى مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل كل من محمود إبراهيم فرج مقيم بقرية العوينة وشقيقه "على إبراهيم فرج"، إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتم إحالة أحدهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وذلك بعد انفجار تنك بنزين بالقرب منهما، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل للنيابة التى تباشر التحقيق.

وفى سياق متصل تمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل القديمة الكائنة بجوار منطقة السوق بمدينة الخارجة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق الذى نشب بسبب إحراق كمية من المخلفات الموجودة بجوار المنزل القديم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.