مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين نتيجة الخلاف على ركن سيارة بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة تبادلا لإطلاق الرصاص بين متشاجرين نتيجة الخلاف على ركن سيارة وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة من أسلحة آلية.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين فى شارع ثروت أبو السعود بمنطقة أرض الجمعية فى إمبابة، عقب الإفطار، وانتقل العميد محيى سلامة مفتش مباحث قسم إمبابة، والعميد طارق غانم مأمور القسم للسيطرة على الموقف، وضبط أفراد المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعةـ وأمر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، بإحالته إلى النيابة.