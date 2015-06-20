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روسيا تعتزم نشر مقاتلات في القطب الشمالي للدفاع عن مصالحها

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روسيا تعتزم نشر مقاتلات في القطب الشمالي للدفاع عن مصالحها روسيا تعتزم نشر مقاتلات في القطب الشمالي للدفاع عن مصالحها

مقاتلة روسية

صرح نائب قائد قوات الدفاع الجوية كيريل ماكاروف، أنه في المستقبل القريب سيتم نشر المقاتلات الروسية في القطب الشمالي. وقال ماكاروف: ” سنقوم بنشر أسلحة جديدة في الجزر الموجودة في المحيط المتجمد الشمالي، منها “بانتسير”، وسننشر رادارات جديدة، هذا كله سنفعله للدفاع عن مصالح روسيا، ومصالح القطب الشمالي كذلك”.

يذكر أن روسيا قد بدأت العمل علي إنشاء البنية التحتية العسكرية في الجزر القطبية الشمالية في منتصف العام الماضي، وجميع المرافق ستكون مجهزة للطيران والدفاع الجوي الصاروخي وغيرها من الوحدات.

وكان قد أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ديمتري بولغاكوف، في وقت سابق، أنه سيتم الإنتهاء من جميع الأعمال الخاصة بإنشاء المرافق الخاصة بالبنية العسكرية للقوات الروسية المرابطة في القطب الشمالي قبل نهاية العام الجاري.

 

سبوتنيك

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