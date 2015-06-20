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إحصائية : نصف مليون مستفيد من فائض طعام الأفراح والفنادق بمكة

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إحصائية : نصف مليون مستفيد من فائض طعام الأفراح والفنادق بمكة إحصائية : نصف مليون مستفيد من فائض طعام الأفراح والفنادق بمكة
كشفت إحصائية صادرة عن مشروع "وقف حفظ النعمة والسقاية والإطعام الخيري" فى مكة المكرمة أن حوالى نصف مليون شخص استفادوا من وجبات فائض طعام قصور الأفراح والفنادق حول الحرم خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأوضح المدير العام للمشروع أحمد بن حربى المطرفى فى تصريح اليوم السبت - أن المستفيدين من فائض الطعام تقدر أعدادهم بـ 473480 مستفيدا خلال 180 يوما الماضية، حيث استطاع الوقف من إيصال فائض الطعام من الأبراج والفنادق وقاعات الأفراح والمناسبات إلى منازلهم فى 16 حيا.

وبين أن إدارة الوقف أعدت خطة خاصة لموسم رمضان ووضع الآليات المتفق عليها لإيصال الوجبة للمستفيدين خلال ساعة أو ساعتين من استلامها بعد مرورها بمرحلتى الفرز والتغليف، ثم يتم الاتصال بالمندوب فى الأحياء وإبلاغه بالتنسيق مع الأسر، مشيرا إلى أن هناك سفر للصائمين يقوم عليها الوقف فى عدد من المواقع لتزويدها بإفطار الصائمين خلال أيام الشهر المبارك.

وأفاد المطرفى، بأن العمل فى رمضان لن يقتصر على إفطار الصائمين بل سيكون هناك عدة برامج لمشروع حفظ النعمة ما بين إيصال وجبات السحور والمساعدات للأسر.
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مصر 365