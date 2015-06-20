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أبومازن يستقبل المبعوث الرئاسى الخاص الجنوب إفريقى للشرق الأوسط

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أبومازن يستقبل المبعوث الرئاسى الخاص الجنوب إفريقى للشرق الأوسط أبومازن يستقبل المبعوث الرئاسى الخاص الجنوب إفريقى للشرق الأوسط
استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، المبعوث الرئاسى الخاص الجنوب إفريقى للشرق الأوسط الوزير زولا سيكوويا، والوفد المرافق له.

وأطلع الرئيس الفلسطينى، الضيف على آخر مستجدات الأوضاع فى الأرض الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية والمأزق الذى وصلت إليه جراء تعنت الإسرائيلية.

وأكد الرئيس أبومازن التزام الجانب الفلسطينى بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.

وأشاد بمواقف جنوب إفريقيا الداعمة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وتقوية العلاقات التاريخية والنضالية التى جمعت الشعبين.

بدوره، أكد المبعوث الجنوب إفريقى، دعم بلاده لعملية السلام فى الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
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مصر 365

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