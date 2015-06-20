داعش يعتقل ستة من أئمة وخطباء مساجد الموصل لإقامتهم صلاة التراويح

اعتقل تنظيم داعش اليوم السبت ستة من ائمة وخطباء مساجد متفرقة وهى جامع الزهراء،وجامع المفتى،وجامع المخيول،وجامع على ابن ابى طالب، وجامع المنتصر بالله،وجامع الصديق بالموصل واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقال شهود عيان أن "عملية الاعتقال تمت بعد أن طوقت العجلات الاسلامية لتنظيم داعش المساجد واقتادت الائمة إلى جهات مجهولة بعد اعتقالهم بتهمة اقامة صلاة التراويح".

وكان تنظيم داعش قد اعلن امس الاول منع اقامة صلاة التراويح ومحاسبة مقيمى هذه الصلاة معتبرة بان اقامة صلاة التراويح بدع لا فائدة منها".

وعلى صعيد آخر افاد مصدر مسئول فى شرطة نينوى بإعدام ثلاثة مرشحين عن قوائم مختلفة بمدينة الموصل من قبل عناصر داعش فى ناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال العميد احمد محمود الجبورى ان"داعش اقدم على اعدام المرشح سالم البدرانى، وخليل النعيمى، وفاروق الشمرى عن القوائم العربية ومتحدون بعد اعتقالهم من منازلهم غرب الموصل".

وأوضح الجبورى ان"تنظيم داعش نفذ عملية الاعدام رميا بالرصاص فى معسكر العزة بعد مصادقة المحكمة الشرعية على الحكم بحق المرشحين الثلاثة والتى وصلت جثثهم الطب العدلى بالموصل".

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