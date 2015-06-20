وزير الدفاع التونسى: التوترات تعيق جهود الجيش فى مكافحة الارهاب

قال وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى اليوم السبت أن التوترات الاجتماعية التى تشهدها البلاد تعيق جهود الأمن والجيش فى مكافحة الارهاب.

وصرح الحرشانى خلال تدشينه اليوم معرضا وثائقيا للجيش بمناسبة احتفاله بالذكرى 59 لتأسيسه أن الاحتجاجات الاجتماعية من شأنها أن تؤدى إلى تنامى ظاهرة الارهاب وتساهم فى تشتيت جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وغادر الجيش ثكناته منذ 2011 عقب الثورة التى اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على مع تصاعد موجة الارهاب وخطر الجماعات المتشددة والمتحصنة فى الجبال والمرتفعات.

وسقط العشرات من العسكريين والأمنيين فى هجمات مباغتة لمسلحين عبر كمائن وتفجير مسالك مفخخة. وطالبت تونس المجتمع الدولى بمساعدتها فى مكافحة الارهاب.

وقال الحرشانى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية أن مقاومة الإرهاب لا تتطلب فقط وقفة حازمة من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية وإنما مقاربة اقتصادية واجتماعية تأخذ فى الاعتبار الأسباب المغذية لهذه الظاهرة وتقضى على التوترات الاجتماعية والفقر والتهميش فى تونس.

وتعانى تونس التى أمنت انتقالا ديمقراطيا امتد لأربع سنوات منذ 2011 من وضع اجتماعى مضطرب ونسبة بطالة تبلغ 15 بالمئة وتعطل الاصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية فى الجهات الفقيرة.

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