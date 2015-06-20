نائب الرئيس اليمنى يشيد بنتائج زيارته لمصر واستقبال الرئيس السيسى له

أشاد نائب الرئيس اليمنى، خالد محفوظ بحاح، نتائج زيارته لمصر واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له بمقر رئاسة الجمهورية، وأعرب بحاح عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة، وكرم الضيافة اللتين حظى بهما، والوفد المرافق خلال زيارته إلى مصر

وقال نائب الرئيس اليمنى لدى مغادرته القاهرة، اليوم، فى ختام زيارته لمصر" أن هذه الزيارة كان لها أهمية خاصة لدينا من حيث الموضوعات، التى تم مناقشتها واستعراضها مع القيادة المصرية".

وأضاف: "لقد استعرضنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضا مع رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب تطورات الأوضاع، التى مرت بها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية"، وتناولت اللقاءات الأحداث الأخيرة، التى عصفت بالعملية السياسية فى اليمن عقب الانقلاب، الذى قامت به جماعة الحوثى، بالإضافة إلى الجهود السياسية، التى تبذل من قبل الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسى باعتباره الحل الأقل كلفة على اليمن".

وتابع قائلا "لقد لمسنا وشعرنا باهتمام كبير من الرئيس السيسى بالتطورات الحاصلة فى اليمن وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأمن القومى لمنطقة البحر الأحمر والمنطقة العربية".

وأشاد خالد بحاح بنتائج زيارته للقاهرة، والتى ترتب عليها البدء بالترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليمنية المصرية، واجتماع الحوار الاستراتيجى بعد انقطاع دام لأكثر من سبع سنوات، معربا عن أمله فى أن يسهم ذلك فى الدفع بعملية التعاون المشترك للأمام ولما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين على الصعيد الاستراتيجى والسياسى والتنموى والتنسيق الأمنى.

وأبدى نائب الرئيس اليمنى تقديره العالى لإيلاء القيادة المصرية اهتمام خاص بشأن النظر فى طلب اليمن بإعفاء المواطن اليمنى من تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هناك أخبارا طيبة سيعلن عنها قريبا فى هذا الصدد.

وجدد خالد محفوظ بحاح تأكيده على ضرورة أن يكون لمصر دور ريادى ومحورى فى دعم العملية السياسية فى اليمن، وذلك لما تتمتع به مصر من مكانية وتقدير وقبول لدى معظم القوى السياسية اليمنية، للاعتبارات التاريخية والقومية، التى تمثلها العلاقات اليمنية المصرية.

وأكد بحاح أن مصر ستظل بمثابة بوابة لاستقرار اليمن وتتمتع بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء الشعب اليمنى، مشيدا بالإنجازات، التى تحققها مصرعلى الصعيدين السياسى والاقتصادى سواء داخلياً أو على المستوى العربى، ومتمنياً لمصر مزيدا من الاستقرار والرخاء والأمان.

وحول جهود جامعة الدول العربية ثمن نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الإجماع الدائم لمجلس جامعة الدول العربية والتوافق فى دعم ومساندة الشرعية الدستورية فى اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، وكذلك الجهود التى تبذلها الأمانة العامة للجامعة العربية فى إطار الاهتمام بالقضية اليمنية باتجاه الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أى تدخل فى شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمنى فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة.

وقال خالد محفوظ بحاح: "لقد حرصت خلال زيارة القاهرة اللقاء بأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى السفارة اليمنية بالقاهرة والمندوبية الدائمة بالجامعة العربية، وكذلك اللقاء بالشخصيات والقيادات اليمنية المقيمة حالياً فى القاهرة، وذلك لاطلاعها على مستجدات الأوضاع فى اليمن وجهود العملية السياسية، التى تحاول القيادة الشرعية بذلها فى مختلف الاتجاهات".

وأضاف لقد أكدنا للجميع ضرورة تكاتف كل الجهود المخلصة لتجاوز التحديات والصعوبات الراهنة، التى تمر بها بلادنا.

وأشار نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء إلى حرصه أيضاً خلال زيارته للقاهرة التواصل وعقد اللقاءات مع عدد من المفكرين المصريين ورجال الإعلام والسياسة واطلاعهم على تطورات ومستجدات الأوضاع فى اليمن، وكذلك الاستماع منهم حول الرؤى والأفكار المشتركة، التى يمكن أن تسهم فى توفير المناخات الإعلامية وتهيئة التوجهات والأفكار السياسية لجعل الملف اليمنى محل اهتمام كافة النخب المصرية والعربية، نظراً لأهميته وحساسية تأثيره على الأمن القومى العربى.

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