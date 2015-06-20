عون : القوانين الانتخابية فى لبنان تتعارض مع الدستور واتفاق الطائف

اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، أن القوانين الانتخابية الحالية فى لبنان تتعارض مع اتفاق الطائف والدستور اللبنانى.

وقال عون اليوم خلال استقباله وفدا شعبيا، اليوم السبت، من أنصاره " لقد استغلوا غيابنا عن الساحة (خلال فترة نفيه للخارج أثناء الوجود السورى فى لبنان)، فوضعوا قوانين انتخابات، تتعارض مع نصوص الطائف والدستور، وبنوا عليها أكثرية نيابية مسروقة".

ونفى عون ممارسته لضغوط على مجلس الوزراء اللبنانى، قائلا" لا أعرف كيف ولماذا توصّلوا إلى اعتبار ما أطالب به فى التعيينات العسكرية وإصرارى عليه ضمن القوانين والعرف والميثاق هو ضغط على مجلس الوزراء".

يشار إلى أن التيار الوطنى الحر بزعامة العماد ميشال عون قد هدد بوقف أى قرار فى مجلس الوزراء اللبنانى إذا لم يتم إدراج طلبه بتعيين صهر عون العماد شامل روكز قائدا للجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء اللبنانى، بينما تتحفظ العديد من القوى السياسية على ذلك.

كما ترى أغلبها أن الوقت مازال مبكرا على فتح مسألة تعيين قائد للجيش؛ نظرا لأن القائد الحالى العماد جان قهوجى تنتهى فترة خدمته فى سبتمبر المقبل.

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