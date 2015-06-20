رويترز: السلطات الألمانية تبحث تسليم الإعلامى أحمد منصور لمصر

قال محام عن قناة تلفزيون الجزيرة القطرية أن الصحفى البارز بالقناة أحمد منصور اعتقل فى مطار برلين اليوم السبت بناء على طلب من مصر فى خطوة وصفها بأنها جزء من حملة تشنها القاهرة على القناة.

وقال المحامى الدولى سعد جبار لرويترز أن منصور وهو واحد من ابرز الصحفيين فى الخدمة العربية للقناة اعتقل فجأة وبشكل غير متوقع فى ألمانيا.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن منصور (52 عاما) اعتقل فى مطار تيجيل ببرلين الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.

وقال المتحدث أن المدعى العام يفحص هوية الرجل بالإضافة إلى احتمال تسليمه لمصر.

السلطات الألمانية توقف الإعلامى أحمد منصور بمطار برلين بناء على مذكرة مصرية