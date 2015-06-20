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مقتل جندى سعودى وإصابة خمسة آخرين فى هجوم لمليشيات الحوثى

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مقتل جندى سعودى وإصابة خمسة آخرين فى هجوم لمليشيات الحوثى مقتل جندى سعودى وإصابة خمسة آخرين فى هجوم لمليشيات الحوثى
قتل جندى سعودى وأصيب خمسة آخرون إثر قذائف أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية على حدود المملكة.

وقالت قوات التحالف العربية فى بيان لها اليوم أن الجندى لفظ أنفاسه "بعد تعرضه لإصابات قاتلة أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبى، كما أصيب عدد من زملائه إثر تصديهم لاعتداءات عناصر الميليشيات الحوثية".
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