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طالبة تحاول الانتحار في امتحان الثانوية العامة بالمنيا

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طالبة تحاول الانتحار في امتحان الثانوية العامة بالمنيا طالبة تحاول الانتحار في امتحان الثانوية العامة بالمنيا

20 يونيو 2015 | 9:04 مساءً

أرشيفية

قال الدكتور أحمد سيف رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا، أن اليوم السبت تم نقل 4 حالات بين إغماء ومحاولة إنتحار أثناء أداء إمتحانات الثانوية العامة .
> وأضاف أن أصيب طالب بالمدرسة الثانوية المشتركة بالعدوة بحالة إعياء، كما أصيب طالب بمدرسة الجلاء الثانوية بمركز بني مزار وأصيبت طالبة بالمدرسة الثانوية بدير مواس بحالات إعياء، كما تم نقل طالبة حاولة الإنتحار داخل اللجنة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات مصابة بجروح قطعية باليد اليسري لعدم قدرته علي الإجابة بإمتحانات الثانوية العامة.

2015-06-20

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