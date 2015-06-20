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الإدارة الأمريكية ترفض استخراج شهادة وفاة لـ«بن لادن» بناء علي طلب نجلة

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الإدارة الأمريكية ترفض استخراج شهادة وفاة لـ«بن لادن» بناء علي طلب نجلة الإدارة الأمريكية ترفض استخراج شهادة وفاة لـ«بن لادن» بناء علي طلب نجلة

اسامة بن لادن

ذكرت صحيفة – واشنطن بوست الأمريكية اليوم – نقلا عن وثيقة تسربت مؤخرا – أن عبد الله بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

بعث خطابا إلى السفارة الأمريكية في المملكة العربية يطلب فيه استخراج شهادة وفاة لوالده إلا أن السفارة كتبت لعبد الله لتبلغه أنه لم تصدر أي شهادة وفاة لوالده.

وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الالكتروني  ”إن الخطاب أشار بطرق أخرى إلى أن وفاة زعيم تنظيم القاعدة يمكن تأكيدها رسميا مشيرة إلى أن هذا الخطاب والرد عليه ظهر إلى النور بفضل الإصدار الأخير من تسريبات «ويكيليكس» وهي مؤسسة تبادل الأسرار المثيرة للجدل التي يرأسها جوليان أسانج، والتي أصدرت أمس الجمعة ما قالت إنه يمثل الجزء الأول من أكثر من نصف مليون وثيقة سرية وغيرها من الوثائق التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن رد السفارة الأمريكية على نجل بن لادن كان ضمن هذا الإصدار الذي يعود تاريخه إلى 9 سبتمبر 2011، أي بعد ما يقرب من أربعة أشهر من تصفية بن لادن على يد القوات الأمريكية خلال غارة على مخبأه في باكستان فيما قال مسئولون أمريكيون لاحقا إن بن لادن دفن في البحر وتم رفض طلبات مقدمة لنشر صور لجثة بن لادن أو لدفنه ويشتبه في أنه تم تدمير أي صور فوتوغرافية تم التقاطها.

وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة: إنه في خطاب الرد على عبد الله بن لادن، أوضح القنصل العام في السفارة الأمريكية في الرياض جلين كايزر أن مسألة عدم وجود شهادة وفاة لبن لادن تتفق مع الممارسة المتبعة بشأن الأشخاص الذين يقتلون خلال عمليات عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كايزر مضي يقول ” إن القضية الجنائية ضد أسامة بن لادن قد سقطت عنه فعليا لوفاته منذ يونيو 2011 وهو ما يمكن أن يكون بمثابة دليل على الوفاة منوهة بأنه من غير الواضح سبب طلب عبد الله بن لادن لهذه الشهادة.

أ ش أ

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