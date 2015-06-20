الانتربول المصري يتابع مع برلين إجراءات تسلم أحمد منصور

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية قيام الإنتربول المصري بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية وذلك بعد إلقاء القبض عليه بمطار برلين بألمانيا مساءاليوم.

وأضاف المصدر الأمني أن السلطات الأمنية ألقت القبض على منصور بناء على النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول المصري وتم تعميمها على كافة الدول الأعضاء بالإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه.

وأشار المصدر إلى أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليمه إلى مصر، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة السلطات الألمانية على تسليم منصور سيتم إعداد ملف الاسترداد الخاص به الذي يتضمن التهم والأحكام الصادرة في حقه وإرسالها برفقة مأمورية من الإنتربول المصري لتسلمه.

أ ش أ