غدا.. إطلاق خدمات تفاعلية جديدة لتعزيز صحافة المواطن من "اليوم السابع"

يطلق "اليوم السابع" غدا فى العاشرة صباحا ثلاث خدمات تفاعلية جديدة تعزز صحافة المواطن من خلال ثلاثة أقسام جديدة على موقع "اليوم السابع"، وهى: "واتس آب اليوم السابع" و"اسمع الخبر" و"الميكروفون معاك"، وذلك فى إطار حرص "اليوم السابع" على تقديم أفضل خدمة إخبارية للقراء، واستمرارا لمنهج التطوير المستمر ومواكبة وسائط الاتصال الجديدة.

خدمات "اليوم السابع" التفاعلية الجديدة، "واتس آب اليوم السابع" و"اسمع الخبر" و"الميكروفون معاك"، تنطلق جميعها من قلب الحدث مباشرة، عبر الكمبيوتر المكتبى أو التاب أو الهواتف الذكية، لتؤكد على دور القارئ المتلقى الأول للخبر فى صناعته والإضافة إليه أو التعقيب عليه أو مساءلة الوزير المختص أو الموظف العام بشأنه.

أولا- خدمة "واتس آب اليوم السابع".. شارك فى صناعة الأخبار أينما كنت

ثانيا- خدمة "اسمع الخبر".. لو مش فاضى تقرأ الخبر ممكن تسمعه

>بدأ اليوم السابع خدماته التفاعلية بخدمة واتس آب اليوم السابع من خلال قسم خاص على الموقع تحت عنوان " واتس آب اليوم السابع"، بعد أن حققت الخدمة فى طورها التجريبى نجاحا كبيرا والتف حولها القراء الذين نشطوا فى إرسال الأخبار والمعلومات والصور والفيديوهات من مختلف أنحاء الجمهورية ومن خارج مصر ، لحظة الحدث مباشرة، أو للتعقيب على حدث هام أو لنشر معلومة غائبة، ما أتاح للقراء نشر شكاواهم، واستغاثاتهم، مدعومة بالفيديوهات والصور، وهى الخدمة التى دفعت العديد من الوزارات والهيئات والمواقع الإخبارية إلى اللحاق بما بدأه "اليوم السابع" لتحقيق التفاعل المرجو مع القراء والمواطنين.>ويخصص اليوم السابع قسما خاصا على الموقع لأول خدمة أخبار صوتية من قلب الحدث مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر أو إلى تليفونك المحمول، "اليوم السابع" يطلق هذه الخدمة من خلال أكثر من 250 محررًا ومراسلا صحفيًا فى ميادين البحث عن الأخبار ليلاً ونهارًا فى كل أماكن الأحداث الساخنة يوميًا، ويمكنك عند انطلاق هذه الخدمة الاستماع مباشرة إلى محرر الخبر وهو يقرأ حصاد ما لديه من معلومات وتفاصيل عن الأحداث لحظة بلحظة بصوت المحرر من الميدان.

يمكنك من خلال هذه الخدمة أيضًا الاستماع إلى تقارير موسعة عن أهم الأخبار، وإلى تحليلات إخبارية صوتية، وإلى عرض للمقالات وعناوين الصحف المصرية الصادرة يوميًا أولاً بأول فى مدد زمنية تبدأ من 30 ثانية، ولا تتجاوز 90 ثانية لكى يتمكن القراء من الاطلاع على الأخبار بسرعة أولاً دون عناء فى الظروف التى تحول بينهم وبين القراءة المباشرة لمواد الموقع الإلكترونى.

ثالثا- "الميكروفون معاك".. قل رأيك أو شكواك بالصوت والصورة

>ويطلق "اليوم السابع" عبر قسم ثالث على الموقع خدمة نوعية جديدة تمكن القراء من إرسال شكاواهم وملاحظاتهم أو المعلومات التى لديهم أو آرائهم فى الأحداث العامة أو تعليقاتهم على أداء وزارات الحكومة أو أداء المسئولين بعنوان "الميكروفون معاك".

ومن خلال خدمة "الميكروفون معاك" يمكن تعميق جسر التواصل بين المواطن والمسئول التنفيذى عبر نوافذ اليوم السابع المتعددة بالصوت والصورة لتحقيق مفهوم صحافة المواطن.

ويتطلع "اليوم السابع" دومًا إلى أن يكون فى خدمة القراء بكل ما يمكن أن تساعد به التكنولوجيا الحديثة، ولنعمل دائمًا على تطوير الخدمات التى تنفرد بها الصحافة الإلكترونية الآن وفى المستقبل.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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