النائب العام يكلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور

كَلَّفَ المستشار هشام بركات، النائب العام، مكتب التعاون الدولى، بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور، الإعلامى بقناة "الجزيرة" القطرية، بعد اعتقاله فى مطار تيجيل الألمانى، بناءً على طلب من مصر

وقال سعد جبار، محام عن تلفزيون "الجزيرة"، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن منصور اِعْتُقِلَ فجأة وبشكل غير متوقع فى ألمانيا.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن منصور الذى يبلغ 52 سنة، اعتقل فى مطار تيجيل ببرلين الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن المدعى العام يفحص هوية الرجل بالإضافة إلى احتمال تسليمه لمصر.

- رويترز: السلطات الألمانية تبحث تسليم الإعلامى أحمد منصور لمصر