أحمد منصور على "فيس بوك" بعد اعتقاله: الإنتربول أداة فى يد النظام المصرى

قال أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة والمحسوب على جماعة الإخوان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنه لا يزال رهن الاعتقال فى مطار برلين فى انتظار تحويله إلى قاضى التحقيق، مهاجمًا الحكومة الألمانية والبوليس الدولى، واصفًا إياه بأنه تحول إلى أداة فى يد النظام المصرى.

كانت قناة الجزيرة قد نشرت عبر موقعها على اليوتيوب فيديو للإعلامى أحمد منصور المحسوب على جماعة الإخوان يروى فيه لحظة توقيفه من السلطات الألمانية بناء على مذكرة دولية للإنتربول الدولى، حيث هاجم قرار توقيفه ووصف النظام المصرى بالديكتاتورية.

- بالفيديو..أحمد منصور يروى لحظة اعتقاله ويهاجم الحكومة المصرية