قطر تعرض جنسيتها على الصحفى الإخواني أحمد منصور لانقاذه من الاعتقال

علم "اليوم السابع" ان السفارة القطرية فى برلين تحاول من خلال التواصل مع السلطات الالمانية، اخلاء سبيل مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي تم توقيفه عصر اليوم في مطار برلين بناءاً على مذكرة من الانتربول المصري.

وقالت المصادر ان مسؤولو السفارة القطرية استعلموا عن امكانية منح احمد منصور الجنسية القطرية لمنع تسلميه الى مصر، وانقاذه من الاعتقال .

النائب العام يكلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور

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