قطر تعرض جنسيتها على الصحفى الإخواني أحمد منصور لانقاذه من الاعتقال

علم "اليوم السابع" ان السفارة القطرية فى برلين تحاول من خلال التواصل مع السلطات الالمانية، اخلاء سبيل مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي تم توقيفه عصر اليوم في مطار برلين بناءاً على مذكرة من الانتربول المصري.إعلان - Ads إعلان - Ads
النائب العام يكلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور
وقالت المصادر ان مسؤولو السفارة القطرية استعلموا عن امكانية منح احمد منصور الجنسية القطرية لمنع تسلميه الى مصر، وانقاذه من الاعتقال .
النائب العام يكلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور
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