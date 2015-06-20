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أحمد منصور ينشر صورا لأمر اعتقال الإنتربول فى ألمانيا على فيس بوك

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نشر الإعلامى أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة والمحسوب على جماعة الإخوان، صورا لأمر الاعتقال الصادر بحقه عبر الإنتربول.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "صورة لأمر الاعتقال الصادر بحقى من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، وصورة من شهادة الإنتربول ببراءتى وعدم اعتقالى من أى جهات بتاريخ 21 أكتوبر 2014 أى بعد الطلب بثلاثة أسابيع، وهذا يعنى أن السلطات الألمانية ترتكب جريمة فى حقى وتحتجزنى دون أى سند قانونى وهو ما يعنى أنهم أصبحوا أدوات بل شركاء للنظام المصرى فى جرائمه".

وتابع منصور "أرجو من جميع الأحرار فى العالم ترجمة هذه الرسالة إلى كل لغات العالم لاسيما اللغة الألمانية حتى يعرف الشعب الألمانى كيف تتعامل حكومتهم مع أحرار العالم، وكيف تحولت لأداة.. فى أى لحظة قد يتم منع الهاتف منى لكنى سأبقى على تواصل طالما بقى الهاتف معى"، على حد قوله.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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