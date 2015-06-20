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بين الفطار والسحور..بعض العادات الصحية لا غنى عنها لصحتك

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بين الفطار والسحور..بعض العادات الصحية لا غنى عنها لصحتك بين الفطار والسحور..بعض العادات الصحية لا غنى عنها لصحتك
الفترة ما بين الإفطار والسحور، تعبتر الفترة الحية الوحيدة فى يوم الصائم، فيمكنه خلالها تناول الطعام والشراب الذى يحب، إضافة إلى ممارسة شعائره الدينية، ولا شك أن هذه الفترة هى الفترة الحساسية، والتى تتحكم فى طبيعة جسم الصائم وصحته طوال أيام الشهر الفضيل.

أكد هذا الدكتور ضياء إبراهيم أخصائى أمراض الباطنة، مؤكدا أن تلك الفترة الحساسية ما بين الإفطار ووجبة السحور، والتى تتكدس فيها نشاطات الصائم كلها من تناول طعام وزيارات وأداء صلوات، تحتاج إلى تعديل مسار واهتمام بممارسة عادات صحية فخلالها، حتى لا تتأثر صحة الصائم على مدى الشهر الفضيل.

- اهتم بممارسة المشى لمدة نصف ساعة فى الفترة ما بين الإفطار والسحور
>- قلل ساعات مشاهدتك للتليفزيون واهتم بالتركيز على التمتع ببعض الهدوء والاسترخاء
>- بعد تناول الإفطار تحرك فى كل أرجاء المنزل ولا تستسلم للراحة
>- لا تبتعد عن عائلتك، فلها من الأثر النفسى الجميل والجيد عليك إذا ما قضيت معهم وقتا جميلا بين الإفطار والسحور
>- صلواتك المنتظمة وفى أوقاتها تضمن لك راحة نفسية، وبعدا عن الخمول
>- لا تخلد إلى النوم مطلقا طوال تلك الفترة
>- ابتعد عن النأنأة غير المفيدة، وتناول التسالى وغيرها دون داع وبكميات كبيرة

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مصر 365

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