لمرضى السكر..نظام غذائى مثالى للتمتع بصحة جيدة خلال رمضان

يرغب بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، فى الصيام خلال شهر رمضان، مما يعرضهم ذلك للخطر أو حدوث بعض المضاعفات، لكن لتجنب أى مضاعفات يجب إتباع نظام غذائى متوازن.

وهذا ما توضحه الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر بكلية طب قصر العينى بعض النصائح لمريض السكر للإفطار فى رمضان بطريقة صحية دون أية مضاعفات، مؤكدة أنه يفضل أن تكون وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغذاء فى الأيام العادية وأن تكون وجبة السحور متأخرة قبل الفجر مباشرة، ومن الأفضل أن تتجنب المأكولات السكرية والحلوى بقدر الإمكان وللتذوق فقط.

تتابع أنه بعد أذان المغرب مباشرة يفضل تناول بلحة واحدة ثم طبق الشوربة، كشوربة الطماطم أو لسان العصفور أو البصل أو الفراخ والمشروم، والنشويات يجب أن تكون نوع واحد فقط متمثلة فى رغيف خبز بلدى أو 8 ملاعق أرز أو مكرونة أو ثمرتين بطاطس صغيرة سلوقة أو مطبوخة، بالإضافة إلى تناول طبق خضار كبير ويفضل الابتعاد عن البطاطس والبسلة.

تضيف د. إيناس شلتوت بالنسبة للبروتينات، يجب تناول 6 ملاعق فول أو طبق بصارة أو ربع دجاجة أو ربع أرنب صغير أو 150 جرام لحوم أو سمك.