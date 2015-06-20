علشان تتجنبيه.. اعرفى أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأعراض شيوعا فى فترة الحمل، وهو من أهم الأعراض التى يحرص الأطباء على متابعتها وتجنب تعرض ضغط الدم للارتفاع.

الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة يوضح أهم أسباب ومخاطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

>وعن أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل فيوضح جورج أنه فى فترة الحمل يزيد تدفق الدم فى جسم المرأة بصورة مضاعفة، وذلك فى محاولة من الجسم لنقل الأكسجين لجميع أعضائه، وأهمها بالطبع فى تلك الفترة المشيمة، وهو العضو الذى يعمل على إيصال العناصر الغذائية من جسم الأم إلى الجنين.

وكلما تقدم الحمل زادت نسبة تدفق الدم، وزادت أيضا فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم لدى المرأة.

الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

>وعلى الرغم من زيادة نسبة تدفق الدم فى الجسم فهذا لا يعنى بالضرورة ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، حيث يؤكد جورج أن هذا الأمر لا يحدث إلا فى حالة استعداد السيدة للإصابة بهذا المرض، أو توافر العوامل المساعدة عليه، كالتغذية الخاطئة أو التعرض لحالات من التوتر.

كما يعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الحالات التى قد تهدد استمرار الحمل، لذا يجب الحرص على متابعة نسبة ضغط الدم والبقاء عليها فى المعدلات الطبيعية.