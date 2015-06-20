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إيران تعتبر تفتيش مواقعها العسكرية خط أحمر

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إيران تعتبر تفتيش مواقعها العسكرية خط أحمر إيران تعتبر تفتيش مواقعها العسكرية خط أحمر

حسن أبادي

أكد رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية حسن أبادي، اليوم السبت، أن عملية تفتيش وزيارة المراكز العسكرية في إيران أمر محظور وخط أحمر.

وقد صادق البرلمان الإيراني على قانون يمنع دخول المفتشين إلى المواقع العسكرية طهران تعتبر دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى المواقع العسكرية بمثابة تجسس.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن أبادي قوله ” إن المصالح الوطنية وأمن البلاد يقتضيان بألا يسمح أبداً للأجانب بالدخول إلى مراكزنا العسكرية تحت أي بروتوكول أو اتفاق أو بذريعة التفتيش “.

يأتي هذا التصريح فيما تتواصل المحادثات من أجل صياغة نص الإتفاق النووي الشامل، حيث أجرى مساعدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي في وقت سابق، مفاوضات نووية منفصلة مع منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي هيلغا شميد.

 

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