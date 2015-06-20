إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم من السيطرة على مشاجرة بميدان العروبة دائرة القسم بسبب خلافات الجيرة، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص متفرقة بالجسم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبدالعظيم مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على الموقف وضبط المشاركين فى المشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث بتمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم والنقيب محمد الضبع من السيطرة على مشاجرة بين طرف أول "محمود ع خ ع" 18 عاما عامل مصابًا بجرح طعنى نافذ أعلى البطن من الناحية اليسرى مع ظهور الأمعاء، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى و"عنتر خ ع ع" 49 عاما عامل مصاباً " بجرح قطعى أسفل الأصبع الأوسط الأيمن".

والطرف الثانى "صلاح م ا أ" 30 عاما عامل مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، و"علاء م ع ب" 42 عاما بائع متجول مصاباً " بكدمة بفروة الرأس، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال القسم بتاريخ اليوم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.