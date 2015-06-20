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طالب يصيب نفسه بطلق خرطوش خلال الدفاع عن فتاة يعاكسها شباب بالشرقية

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طالب يصيب نفسه بطلق خرطوش خلال الدفاع عن فتاة يعاكسها شباب بالشرقية طالب يصيب نفسه بطلق خرطوش خلال الدفاع عن فتاة يعاكسها شباب بالشرقية
تصدى أهالى قرية حوض الطرفة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، لخمس شباب حاولوا معاكسة فتاه بالقرية، وأثناء المشاجرة خرجت طلق خرطوش كان بحوزة أحد الطلاب مما أصابه برش خرطوش بالبطن.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطارا من أهالى قرية حوض الطرفة بقيام 5 شباب بمعاكسة فتاه بالقرية، فتصدى الأهالى لهم وأثناء المشاجرة خرجت طلقة من سلاح كان بحوزة أحدهم ويدعى "فيصل .ص.ال"، أصاب بها نفسه بمنطقة البطن وتحرر المحضر رقم 45252 جنح مركز الزقازيق لسنة 2015 ، وتم القبض على الطلاب و جارى العرض على النيابة العامة.
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