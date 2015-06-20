أردوغان يرفع دعوى ضد صحفي بسبب كتابه عن العلاقات التركية الأمريكية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى إلى القضاء ضد صحفياً ألف كتاباً عن العلاقات التركية الأمريكية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “حريت” التركية السبت 20 يونيو، فقد أكد محامى أردوغان أن النص يحتوى على ” إفتراءات” سينظر فيها القضاء.

و بحسب ما ذكرته ” روسيا اليوم ” فأن الكتاب الصادر تحت عنوان “رئيس الولايات المتحدة والرجل المحترم” في إشارة إلى الرئيسين أوباما وأردوغان، يركز على العلاقات بين البلدين خلال الفترة من 2009 حتى 2014 وتزعم الدعوى أن الكتاب يحتوي على أكاذيب ومن شأنه التأثير سلباً على سمعة أردوغان.

ومن المتوقع أن يدلى بشهادته في القضية الصحفي ” تولغا تانيس” الذى يعمل في صحيفة حريت في الولايات المتحدة .

يذكر أن تانيس هو الأحدث بين عدد متزايد من الأشخاص الذين يقاضيهم محامو الرئيس التركى وبينهم صحفيون وشبان وملكة جمال تركيا السابقة.