محلب يشهد ملتقى الفكر الإسلامي بمشاركة 100 شاب و50 داعية

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير الشباب والرياضة، ووزير الأوقاف، بحضور ملتقى الفكر الإسلامى، الذى تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذى يقام فى مركز شباب الجزيرة تحت عنوان “حوار مع الشباب”، وذلك بحضور 100 شاب و 50 داعية من شباب الدعاة، حيث يدور محور اللقاء اليوم عن “تمكين الشباب”، وأذاعه التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة.

واستمع رئيس الوزراء والوزراء الى اسئلة الشباب، وتمت الاجابة عليها فى حوار مفتوح، تطرق الى العديد من القضايا المهمة.

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تشغل بال الشباب، من أبرزها: تجديد الخطاب الدينى، وفتنة التكفير وشيوخها وأسباب إنتشارها وسبل المواجهة، وفتنة الحجاب، وموجات الإلحاد، والأفكار المتطرفة.

هذا، وسيتم تنظيم المتلقى طوال أيام شهر رمضان المبارك ليتناول العديد من القضايا.

وللتأكيد على تمكين الشباب ودورهم، تم إسناد تنسيق الملتقى إلى أحد شباب الدعاة، وهو الشيخ إسلام النواوى، الإمام والخطيب بمكتب وزير الأوقاف.