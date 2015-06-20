إطلالات ملكية من سباق "رويال أسكوت" لهذا العام

نترقب سباقات "رويال أسكوت" المقامة في بريطانيا كل عام لنشاهد الإطلالات الملكية لسيدات العائلة المالكة والقبعات المجنونة التي تظهر بها بعض الحاضرات، وفي هذا العام تفوقت إطلالات الأميرات برقيها وأناقتها، كما أعجبنا بالقبعات الرائعة التي اختارتها الأميرات الحاضرات.

شاهدنا اختيارات مجنونة لقبعات الحاضرات، كما شاهدنا إطلالة ملكية أنيقة من الأميرة هيا بنت الحسين بفستان أنيق من Dior للأزياء الراقية مع قبعة رائعة باللون الأسود، أما بالنسبة لأميرات بريطانيا فقد ظهرن متألقات بإطلالات بسيطة وقبعات ناعمة، حيث ارتدت الأميرة Anne فستاناً ظهرت به منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ومع ذلك بدا مناسباً لإطلالتها وللحدث، ثم عادت لتظهر بإطلالات كلاسيكية في ثاني وثالث أيام السباق.

ومع غياب الدوقة الأنيقة Kate Middleton عن هذا الحدث، إلا أن الأميرتين Beatrice وEugenie كانتا حاضرتين بإطلالات أنيقة تصاحبها قبعات ناعمة في كل أيام السباق، وقد جذبتنا إطلالة الأميرة Beatrice بفستانها الأبيض البسيط الذي نسقته بطريقة جميلة مع قبعة ملونة وحذاء أحمر جذاب.

إلى جانب الأميرات وأفراد العائلة المالكة جذبتنا إطلالات النجمات الحاضرات، حيث تألقت الممثلة سمانثا باركس Samantha Barks بإطلالة بيضاء ناعمة، واختارت كيمبرلي غارنر Kimberley Garner اللون الوردي لتزين إطلالتها الجميلة في السباق.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من سباق "رويال أسكوت"، وابحثي بينها عن أجمل إطلالة برأيك.

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