مقتل 6 وإصابة 94 آخرين فى قصف للحوثيين على مدينة عدن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 6 قتلى و94 جريحا آخر جراء قصف شنه الحوثيون على أحياء مدينة عدن خلال الـ 12 ساعة الماضية.

كانت قد أكدت المقاومة الشعبية فى محافظة مأرب شرقى اليمن أنها قتلت 17 من عناصر ميليشيات الحوثيين وأصابت عددا آخر فى هجوم شنته عليهم فى منطقة مجزر شمال مدينة مأرب.

ونقل موقع مأرب برس عن قيادى فى المقاومة الشعبية (المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى) أن قواته شنت هجوما على مواقع تسلل إليها الحوثيون تدعمهم وحدات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فقتلت 17 منهم وألقت القبض على عدد آخر بينهم قيادى، فيما أصيب 3 من مقاتلى المقاومة خلال المواجهات.

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