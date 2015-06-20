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رئيس الوزراء: ندعم الإعلام الوطنى وعليه قول الحق دون مجاملة الحكومة

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رئيس الوزراء: ندعم الإعلام الوطنى وعليه قول الحق دون مجاملة الحكومة رئيس الوزراء: ندعم الإعلام الوطنى وعليه قول الحق دون مجاملة الحكومة
صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة تدعم الإعلام الوطنى وعليه أيضاً أن يقدم هو نفسه الدعم لــ90 مليون مواطن مصرى من خلال قول الحق دون تجريح وربط الأمل بالعمل دون مجاملة أو تجرح فى أحد، قائلاً:" القيادات الإعلامية تقول صوت الحق دون تجريح مع ربط الأمل بالعمل، والعاملون بالإعلام الوطنى هم أول من يستطيع دعم الإعلام والشعب ومن الكلمات ما قتل.. وأنت أمام الله ستحاسب".

وأضاف "محلب" خلال لقائه بالشباب بالملتقى الفكر الإسلامى، بمركز شباب الجزيرة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، أن الإعلام الصادق الأمين الوطنى الذى لا يجامل أحدا ،مضيفا:" أنت معاك مسدس تقدر تقتل بيه إنسان برىء وتقدر تقتحم بيه بؤرة إجرامية".


>- محلب: رؤية الحكومة تتمثل فى وضع مستقبل للأعمال من أجل تشغيل الشباب
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