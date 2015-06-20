السيسى يناقش أوضاع المنطقة مع وزير خارجية فرنسا

>استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوران فابيوس وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسى سفير فرنسا بالقاهرة "أندريه باران"، والسفير جان فرانسوا جيرو مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الفرنسى نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسى "فرانسوا أولاند"، مشيداً بما تحرزه العلاقات المصرية الفرنسية من تقدم على مختلف المستويات وفى كافة المجالات، ومن بينها المجالات العسكرية والطاقة والنقل والتعليم والثقافة، منوهاً إلى اعتزام بلاده وتطلعها لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.. وذكر "فابيوس" أن الرئيس الفرنسى سيشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الفرنسى، مؤكداً أن مصر ترحب بمشاركته فى حفل افتتاح القناة على المستويين الرسمى والشعبى.. ونوَّه الرئيس بأهمية مواصلة مسيرة تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأشار الوزير الفرنسى إلى أن زيارته لمصر تأتى فى مستهل جولة تشمل كلاً من الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية، وذلك بهدف رغبة فرنسا فى دفع جهود السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تحت مظلة دولية من أجل المضى قدماً نحو تسوية القضية الفلسطينية.. وأعرب الوزير الفرنسى عن حرص بلاده واهتمامها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية الفاعلة فى هذا الشأن، وفى مقدمتها مصر لما تتمتع به من دورٍ محورى فى هذه القضية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب بحرص فرنسا على الانخراط فى جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك من أجل صياغة تصور يلقى موافقة كافة الأطراف لاستئناف عملية السلام على أسس واضحة، وبناءً على مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطينى وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضى قدماً فى طريق السلام.. وأشار الرئيس إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون وإيجاد مناخ إقليمى جديد.

كما تناول اللقاء عدداً من الأوضاع الإقليمية، والتى جاء فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والساحل الأفريقى، حيث أكد الرئيس على أهمية التصدى بشكل حاسم للتنظيمات الإرهابية، التى تهدد أمن واِستقرار ليبيا والعمل على وقف إمدادات المال والسلاح إليها، جنباً إلى جنب مع دعم الحل السياسى وجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا "برناردينو ليون".

وفي ذات الإطار، تم بحث تزايد مشكلة الهجرة غير المشروعة، حيث أكد الرئيس على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك المشكلة، مشدداً على أهمية مراعاة البعد التنموى فى مواجهتها، والقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وفى الشأن السورى، أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حل سياسى يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ووحدة أراضيها، ويصون مقدرات شعبها، منوهاً إلى أنه يتعين الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الانهيار، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير الفرنسى أعرب خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لتغير المناخ، الذى ستستضيفه باريس فى ديسمبر 2015، معولاً على دور مصر فى إنجاح المؤتمر باِعتبارها تمثل الموقف الإفريقى، حيث تتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ فضلاً عن رئاستها الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على اهتمام مصر بنجاح المؤتمر والتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ومن ثم فإنها تواصل التشاور والتنسيق مع الدول الأفريقية، منوهاً إلى أهمية أن تتفهم الدول الصناعية الكبرى شواغل الدول الأفريقية وأهمية مساعدتها من أجل زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة، واتخاذ خطوات محددة لتنفيذ ذلك من خلال الالتزام بما سيتم تخصيصه من اعتمادات مالية.

وقد توافقت رؤى الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الصناعية الكبرى وبين الدول النامية والإفريقية والعمل على الاستجابة لاحتياجات تلك الدول فى الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ.