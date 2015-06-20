ريو فرديناند: أسعار اللاعبين الإنجليزي أقرب للنكتة!

انتقد ريو فرديناند النجم الأسبق لمانشستر يونايتد أسعار اللاعبين الإنجليز في سوق الانتقالات.

هاري كين نجم توتنام ورحيم سترلينج الجناح الواعد في صفوف ليفربول سعر كل منهما يتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه استرليني بحسب التقارير البريطانية.

لهذا كتب ريو فرديناند عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اللاعبون الإنجليز أسعارهم أغلى من الطبيعي بشكل أقرب للنكتة".

وتابع "نكتة أن تجد سعر هاري كين وسترلينج أعلى من أليكسس سانشيز وسيرخيو أجويرو!".

أليكسس سانشيز انتقل من برشلونة إلى أرسنال في الصيف المنصرم مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

ويرغب يونايتد في الفوز بخدمات هاري كين، في حين يأمل سيتي في انتزاع سترلينج من ليفربول.