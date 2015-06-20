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تدريبات بينيث.. تدريبات أقوى من أنشيلوتي

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تدريبات بينيث.. تدريبات أقوى من أنشيلوتي تدريبات بينيث.. تدريبات أقوى من أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد كان مرنا في رفع الحمل البدني على لاعبيه من عدمه، عكس رافا بينيتث الذي تولى المسؤولية من بعده في الميرنجي على ما يبدو.

صحيفة ماركا نشرت المخطط البدني لريال مدريد تحت قيادة المدرب الإسباني رافايل بينيتث.

وكان أهم ما في تدريبات بينيتث أنها ستعتمد على نظام فترتي المران في اليوم الواحد، وبشكل ثابت عكس أنشيلوتي الذي كان مرنا في هذا لشق.

بينيتث يحرص على أن يرفع الحمل البدني بشكل واضح للاعبي ريال مدريد منذ بداية المعسكر الإعدادي للموسم الجديد يوم 10.

من يوم 10 إلى يوم 12 سيهتم مدرب ريال مدريد بقياسات وفحوصات للاعبين، ثم يطير الفريق إلى استراليا.

هناك سيبدأ المرح.

سيتدرب ريال مدريد فترتين يوميا، وذلك باستثناء أيام المباريات الودية التي ستشهد مواجهة روما ومانشستر سيتي، والسفر للصين لملاقاة إنتر وميلان وجوانزو".

سيخفض بينيتث الحمل تدريبي للفريق بعد ذلك بمنح اللاعبين راحة يومين، وبعدها سيبدأ من جديد رفع الحمل البدني في بطولة أودي الودية قبل انطلاق الموسم في الـ15 من اغسطس.

هل سيتأثر ريال مدريد بالسلب أم بالإيجاب أمام تدريبات رافا المخطط له أن تكون صارمة خاصة وأن الفريق اعتاد مع أنشيلوتي على المرونة في فترات الراحة؟

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فيديو اليوم السابع