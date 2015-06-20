جيهان عبد العظيم: ظهور واحد في رمضان

بعدما تأجّل عرض المسلسل السوري "مذنبون أبرياء" إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، تظهر الفنانة السورية جيهان عبد العظيم في عمل واحد فقط، في ثاني مشاركة لها بدراما المحروسة عبر بوابة مسلسل "زواج بالإكراه".

تؤدي في هذا العمل الذي يُعرض على شاشة osn شخصيّة فتاة لبنانية، تأتي مع خالتها التي ربّتها إلى مصر، حيث تتعرّف هناك إلى أولاد خالتها فتقع في حبّ أحدهم.

يُشار إلى أن عبد العظيم وقّعت عقد مشاركتها في المسلسل الكوميدي المصري "الأستاذ بلبل وحرمه"، الذي تجسّد فيه شخصيّة "شاهيناز" الـ"معيدة" بأكاديمية الفنون. لكنها في سياق تحضيرها لرسالة الماجستير تلتقي زميلها "بلبل" (فتحي عبدالوهاب) وتنشأ بينهما علاقة عاطفية.

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