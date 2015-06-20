نادين الراسي: عدم وجودي في رمضان أراحهم وقريباً مع قصي خولي

حلّت الفنانة نادين الراسي ضيفة في الحلقة الثانية من برنامج "هلّ القمر"، وكانت ضيفة الحلقة الثانية الكاتبة نادين جابر التي تربطها بها علاقة صداقة متينة. نادين قدمت في الحلقة مجموعة أغنيات من بينها أغنية "يا مرايتي" وعندما إنتهت من غنائها قالت" إليسا بدّها تقبرني، لأني دمّرت الأغنية".

رفضت توجيه رسالة إلى سيرين عبد النور

نادين الراسي، أجابت على السؤال الذي ظل معلقاً، والإتهام المبطن الذي وجّه اليها، بأنها تعمدت قطع الإتصال مع ملحم بركات، عندما طرح عليها في حلقة الأمس مبادرة الصلحة مع سيرين عبد النور، فقالت إن جوابها الذي لم يسمعه الناس هو أنها قالت للموسيقار "اللي بتفصلوا أنا بلبسوا". وأضافت "لا مشكلة عندي بالصلح مع أي شخص لأنني أفضل التسامح على أي شيء آخر وأرمي من وراء ظهري. الحياة أهم من خلافاتنا"، ولكنها رفضت توجيه رسالة إلى سيرين وقالت" في العام الماضي وجهت إليها رسالة أمام كل الناس. الله يوفّقها ويهدّي بالها، وألف مبروك على مسلسل "24 قيراط". ولقد لفتتني ماغي بو غصن في العمل لانها متميّزة وممثلة رائعة".

زواجها المبكر وطلاقها

افتتح الحوار بالسؤال عن حياتها الشخصية وزواجها المبكر، فقالت إنها تزوجت رغماً عن أهلها وأصبحت أماً في سن الـ 17 عاماً، وعندما شعرت أنها ليست جاهزة لمثل هذه الخطوة وبأنها ليست ناضحة، وبأنها وزوجها الأول حاتم يحصدان نتيجة خطأهما، قررا الانفصال وكان إبنهما مارك أحلى هدية من هذا الزواج، وأضافت الراسي أن الطلاق هو من بين أصعب الأمور التي يمرّ بها الإنسان، خصوصاً عندما يكون هناك طفل، ولكنها سعت لئلا يشعر مارك بانفصالها عن أبيه، من خلال متابعتها له ليلاً ونهاراً، حيث كانت تقطع يومياً مسافة 45 كلم، لكي تكون إلى جانبه قبل الذهاب إلى المدرسة وعند عودتها منها.

كما إعتبرت أن هناك من يعتبر أنها فضّلت حياتها على حياة إبنها، ولكن هذا الامر غير صحيح، بل هي قامت بتضحية كبيرة، إذ كان ممكناً أن يكبر مارك في بيت، والداه يكرهان بعضهما، مشيرة إلى أن طلاقها كان صحيّاً. أما عن علاقة ابنها مارك بأخويه من زوجها الحالي جيسكار أبي نادر، فأكدت أنها جيدة جداً، موضحة أن الاخوة الثلاثة، كبرا في رحم واحد، وموضحة أن ابنيها من جيسكار يعرفان أن اسم أخيهما هو مارك حدشيتي.

عن تصريحها المتعلق بأنه يحق للمرأة أن تخون كما الرجل، أوضحت نادين أن الخيانة هي واحدة سواء قام بها رجل أو إمرأة، وأن الرجل عندما يخون فإنه يقوم بذلك مع امرأة، مؤكدة أنها ضد الخيانة، ومشيرة إلى أنه لا يمكن لأب أو لأخ أن يرضيا بأن تكون إبنته أو شقيقته ضحيتها. كما أشارت إلى أنها لم تخن أبداً في حياتها وأضافت "حتى لو خنت فإنني لن أعترف".

كما تحدثت نادين عن تأثير الحرب عليها، وأشارت أنها نشأت في عائلة محبّة وأهلها متضامنون، وأضافت" لكن أمي كانت بعيدة عني، لأنني كنت عنيدة جداً، لأن أهلي كانوا يهتمون بأختي أكثر مني. في صغري كان شكلي صبي وكنت ألعب بألعاب الصبيان".

أكره قلبي لأنه طيب

من ناحية أخرى تحدثت نادين عن خلافها مع تيم حسن وقالت " كان من المفترض ألا تلبي كل أسرة مسلسل "الاخوة" دعوة المؤتمر الصحفي الذي دعينا إليه، وكلنا إتفقنا على ذلك، كما كان من المفترض أن أعتذر عن تلبية الدعوة قبل 48 ساعة. ولكنني وجدت أنه من المعيب ألا أفعل ذلك، لأنني لم أرسل لهم إعتذاري. لكنني تفاجأت بأن أمل بشوشة وكارمن لبس كانتا هناك، وكان تيم حسن قد قال إنه لن يتمكن من تلبية الدعوة لأنه يريد أن يزور ولديه في دبي". وأضافت" تيم حسن هادىء وحسّاس وما حصل لا يستدعي الزعل"، وعما إذا كانت قد زعلت منه عندما قال إنه وأمل بشوشة، شكّلا أفضل ثنائي في العمل، علّقت" هو قال أيضاً إن أمل ظاهرة جديدة وبأنني لم أفاجئه لأنه يعرفني كممثلة ولديّ تاريخ فني".

كما أكدت نادين أنها تصالحت مع الإعلامية نضال الأحمدية، وسُحبت الدعاوى بينهما، وأضافت "أنا أتقبّل النقد ولكنني لا أتقبل تشويه صورتي". وعن الفكرة التي يكونها عنها الناس بأنها قاسية ولا تسامح، أجابت "ما في أطيب من قلبي، وأنا أكره قلبي لأنه طيب. طيبتي وضعتني في مواقف لا تزال تسبب ليّ إزعاجاً حتى اليوم".

لا أعرف تاريخ جويل حاتم وبعد أن عرفته أقول "لا تعليق"

وعما إذا كانت السبب في طلاق شقيقها جورج الراسي وجويل حاتم بسبب تصريحات الأخيرة عن سيرين عبد النور، قالت" لا علم لي بذلك. أنا لا أعرف تاريخ جويل، وبعد أن عرفته أقول "لا تعليق". هي اليوم ليست زوجة أخي وليست من عائلة الراسي. لا وقت لدي لها ولا أعرف شيئاً عنها. أنا لم أشاهدها سوى 3 أو 4 مرات وهذا كل ما أعرفه عنها، وكل ما حصل لا يعني لي شيئاً، ولكن عندما أعاد جورج الولد إليها قلت له " أنا أفتخر بك كما أفتخر بأنه طلّقها".

وعما إذا كانت قد زعلت من الإستفتاء الذي قام به تلفزيون الجديد وإحتلالها المرتبة الثانية بعد سيرين عبد النور، قالت" ومن قال أن هذا الإستفتاء صحيح، ومن قال إن أجر الممثل هو الأهمّ، نحن لسنا أرقاماً بل نحن ممثلات. يوجد في لبنان ممثلات "وحوش"، كـ جوليا قصاّر وبرناديت حديب، وإذا كنت أتقاضى 300 ألف دور عن العمل، فهذا لا يعني أبداً أنني أهم منهما".

أما عن تبرؤ الممثلة رولا شامية من صداقتها فقالت" بعد أن سمعت كلامها، إتصلت بها 5 مرات ولكن الخطّ كان ينقطع. لا أعرف لماذا قالت هذا الكلام. أنا تعرفت عليها عندما كنت في سن الـ17 عاماً ويومها قالت لي:" يناسبك عرض الأزياء وعرّفتني على نتالي فضل الله، كما كان لها دور في مشاركتي في العديد من البرامج التلفزيونية، ومن بعدها أكملت مسيرتي". وأضافت "تم تكريمي في مهرجان "الموركس دور" وفزت بلقب أفضل ممثلة كوميدية، ولكن خطّي الفني مختلف تماماً عنها . رولا كانت صديقتي وحبيبتي، وإذا كانت تقبل ذلك هي صاحبتي وعلى رأسي من فوق".

وعما إذا كانت تشعر بالزعل لأن مسلسل "قصة حب" لم يعرض في رمضان الحالي، أجابت" في البداية زعلت، وكنت أتمنى أن أدخل في منافسة وأن أثبت أنني موجودة، وربما عدم وجودي أراحهم. السبب الوحيد لعدم عرض المسلسل، هو أنه مؤلف من 45 حلقة، مع أن كل المحطات أبدت استعدادها لشرائه وعرضه ومن بينها محطة "أل بي سي"، وليس كما قال البعض إنهم لا يريدون نادين الراسي".

نادين أكدت أنها وقّعت مع المنتج مفيد الرفاعي على مسلسل جديد، سوف تتقاسم بطولته مع الفنان قصي خولي، ورداً على المنتج مروان حداد الذي قال إنها تعاني عقدة النجوم العرب، قالت" أنا يهمني الإنتاج الكبير.أنا أحب مروان حداد ونحن تعاملنا معاً. مطلوب منك أنت أيضاً أن تنتج مسلسلاً لبنانياً ضخماً يضم ممثلين عرباً". وتابعت" هل يمكن لمسلسل"أحمد وكريستينا" أن ينافس "بنت الشهبندر" و"24 قيراط" و"تشيللو"! مع انني أسمع أنا الناس أحبوا العمل".

عاتبت ورد الخال

سياسياً، وجهت نادين رسالة إلى شامل روكز وقالت له" أطلب من الجيش أن يحقق لي ما طلبته منه وهو طلب خطر ولن أبوح به"، ورداً على إتهامها فضل شاكر بالتهديد الذي تعرضت له قالت" انا لم أتهم أحداً، ولا أعرف من يقف وراء التهديد، وربما ما حصل كان محاولة سرقة وليس أكثر وأتمنى أن يكون الأمر كذلك أو لإخافتي وليس أكثر".

نادين عاتبت ورد الخال قائلة" لماذا لم أتعرف عليك من قبل!" وأضافت" كنت أشعر أنها عدوانية، ولكنني اكتشفت أنها حبوبة وعصبية وعفوية مثلي".