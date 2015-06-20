بالصور أنجلينا جولي وابنتها في لبنان

في إطار جولة إنسانية، وصلت النجمة العالميّة Angelina jolie إلى بيروت، حيث أمضت 5 ساعات قضتها في تفقّد أحوال اللاجئين، فيما أشار مصدر إذاعي لبناني إلى أنّ النجمة العالمية قد توجّهت في زيارتها الخاطفة إلى مخيمٍ للنازحين في البقاع في إطار تصوير فيلم وثائقيّ عنهم.

يُذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تزور فيها Angelina jolie لبنان، إذ مرّت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في شباط من العام المنصرم في زيارة خاطفة أيضاً، أحيطت يومها بالسرية التامة.

وأوضحت مجلّة people الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أنّ Angelina وصلت لبنان أمس الجمعة، برفقة ابنتها Shiloh البالغة من العمر 9 سنوات، حيث جمعتها بفتاة تدعى هالة، تقيم في مخيّم للاجئين، وتبلغ من العمر 12 عاماً، كانت قد تعرّفت إليها Angelina في زيارتها السابقة للبنان مع وفد للأمم المتحدّة.

ونقل الموقع عن Angelina تصريحها بأنّ ابنتها كانت شديدة الحماس للتعرّف إلى الفتاة، بسبب كثرة الحديث عنها، ما شجّع Shiloh على مرافقة والدتها للتعرّف إلى هالة وإخوتها.

وقد عبّرت Angelina عن سعادتها لأنّ ابنتها أصبحت صديقة لهؤلاء اللاجئين ولعبت معهم.

يُذكر أنّ الفتاة هالة، التي حظيت باهتمام Angelina، يتيمة الأمّ والأب، وهي تعيش مع إخوتها الخمسة في أحد مخيّمات محافظة البقاع.

ويصل عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى الـ1.2 مليون نسمة، من بينهم 50% من الأطفال.

وبعد مغادرة المخيم، وحسب ما نقل موقع people عن Angelina، انهالت Shiloh على أمّها بالأسئلة "الصعبة والمؤذية" حول وضع اللاجئين السوريين والحرب في بلادهم، لكنّها كانت سعيدة وتنتظر الزيارة المقبلة للمخيّم.

وبعد انتهاء الزيارة، توجّهت Angelina وابنتها إلى تركيا لزيارة النازحين السوريين والعراقيين، حيث من المقرر أن تنطلقا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للقاء Brad Pitt والاحتفال بعيد الأب.



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