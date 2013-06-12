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"شيعة مصر" للإخوان: خذوا العظة مما حدث لنظام مبارك

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"شيعة مصر" للإخوان: خذوا العظة مما حدث لنظام مبارك "شيعة مصر" للإخوان: خذوا العظة مما حدث لنظام مبارك

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 26 دقيقة

أكد بهاء أنور محمد، المتحدث باسم الشيعة المصريين ومدير مركز الفاطمية لحقوق الإنسان، أن ما أسماه بميليشيات الإخوان المسلمين والسلفيين يتحملون مسؤولية الهجوم على المعتصمين السلميين أمام وزارة الثقافة، كما أنهم يتحملون مسؤولية أي هجوم آخر قد يحدث.

وقال المتحدث باسم الشيعة، إن ما حدث أمام ديوان عام وزارة الثقافة هو بلطجة و محاولة لطمس هوية مصر الثقافية رافضا استخدام ما أسماها بالبلطجة لفرض سياسة الأمر الواقع و تهديد الفنانين والأدباء.

وأكد أنور أن الشعب يريد تطهير كل المؤسسات من الفساد وليس أخونتها وإحالة أجيال من المبدعين ومثقفي مصر إلى التقاعد بسبب عدم انتمائهم لجماعة بعينها بعد أن قضوا عمرهم في خدمة مصر، وطالب أنور الإخوان بأن يأخذوا العبرة والعظة مما حدث مع النظام البائد، مشيرا إلى أن الخوف مات في قلوب المصريين.

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