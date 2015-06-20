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نجم Fast & Furious يعايد المسلمين بحلول شهر رمضان

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السبت 20-06-2015 17:13

في لفتة حسنة وليست جديدة على نجوم هوليوود، توجّه الممثل والكاتب الأمريكي Tyrese Gibson برسالة صادقة ومعبّرة إلى العالم العربي، والإسلامي خصوصاً، هنأ فيها الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.
Gibson نجم Fast & Furious وجّه رسالته عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيها: "رمضان مبارك على جميع المسلمين في العالم.. أحبّكم.. فعلاً أحبّكم.. "إن شاء الله يبارككم أنتم وعائلاتكم".
وبعد نشره هذه المعايدة المميّزة في هذا الشهر الفضيل، انهالت التعليقات على صفحة Tyrese، واعتبر الكثيرون أنّ انفتاحه على العالم الإسلامي أكبر دليل على حضارته وإنسانيّته وحبّه للآخر.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُبدي بها نجم هوليوودي تعاطفه مع المسلمين، إذ منذ فترة غضب النجم العالمي Ben Affleck من المقدّم Bill Maher الذي أظهر عنصريّته بهجومه على المسلمين بمشاركة Sam Harris أمام الملايين خلال حلقة من برنامج Real Time.

 

 

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